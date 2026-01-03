ترامب ينشر صورة لمادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، صورة لنيكولاس مادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين وهو على متن سفينة أميركية بعد اعتقاله وزوجته في عملية عسكرية في فنزويلا.

وأرفق ترامب المنشور، عبر منصته "تروث سوشال"، بتعليق جاء فيه "نيكولاس مادورو على متن يو أس أس إيوا جيما".

وكان مادورو يضع ما بدا أنها سماعات عازلة للصوت، ويرتدي زيا رياضيا رمادي اللون.

وأعاد البيت الأبيض، في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، نشر تدوينة ترامب.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا حتى تأمين انتقال سياسي "آمن".

وأكد، في مؤتمر صحافي "سندير البلاد حتى نتمكن من القيام بانتقال آمن وسليم ورشيد"، مضيفا أن القوات الأميركية مستعدة لتنفيذ موجة ثانية من الضربات على فنزويلا "أكبر بكثير" إذا لزم الأمر.

وأعلن ترامب، في وقت سابق، أن قوات أميركية خاصة اعتقلت مادورو وزوجته خلال عملية في فنزويلا.

وقال، في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، إن القوات الأميركية أوقفت مادورو من داخل "حصن" شديد الحراسة، مشيرا إلى عدم سقوط أي قتيل أميركي خلال العملية.

وأكد الرئيس الأميركي "كان في حصن... لم يقتل لنا أحد، وهذا أمر مذهل"، مشيرا إلى أن "بعض الرجال أصيبوا، لكنهم عادوا ويفترض أن يكونوا بصحة جيدة جدا".

وأشار إلى أنه تابع بالبث الحي عملية توقيف مادورو من قبل قوات أميركية خاصة، معتبرا أنها كانت أقرب إلى "برنامج تلفزيوني".

وقال ترامب "شاهدتها حرفيا، كما لو أنني كنت أشاهد برنامجا تلفزيونيا. كان حري بكم أن تروا السرعة، والعنف". وأضاف "لقد شاهدنا كل جانب منها".

وفي حديثه مع شبكة "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه دعا مادورو إلى الاستسلام قبل أسبوع. وأضاف "تحدثت إليه بنفسي، وقلت له: عليك أن تتخلى عن السلطة. عليك أن تستسلم". وأكد أن الاتصال الهاتفي جرى قبل نحو أسبوع، لكن مادورو رفض ذلك.

وأوضح الرئيس الأميركي أن مادورو وزوجته سيليا فلوريس في طريقهما إلى نيويورك على متن السفينة الحربية "إيوو جيما".