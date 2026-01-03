الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا للتعليق على الوضع في فنزويلا

ترامب معلقا على الوضع في فنزويلا خلال مؤتمر صحفي
3 يناير 2026 21:41

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للتعليق على العملية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته في فنزويلا.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا حتى تأمين انتقال سياسي "آمن".
وأكد في مؤتمره الصحفي "سندير البلاد حتى نتمكن من القيام بانتقال آمن وسليم ورشيد"، مضيفا أن القوات الأميركية مستعدة لتنفيذ موجة ثانية من الضربات على فنزويلا "أكبر بكثير" إذا لزم الأمر.
وأضاف ترامب أن ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي أبلغت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو باستعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة.
وأوضح الرئيس الأميركي أنه لا يخشى نشر قوات على الأرض في فنزويلا. 

المصدر: وكالات
