ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا للتعليق على الوضع في فنزويلا

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للتعليق على العملية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته في فنزويلا.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا حتى تأمين انتقال سياسي "آمن".

وأكد في مؤتمره الصحفي "سندير البلاد حتى نتمكن من القيام بانتقال آمن وسليم ورشيد"، مضيفا أن القوات الأميركية مستعدة لتنفيذ موجة ثانية من الضربات على فنزويلا "أكبر بكثير" إذا لزم الأمر.

وأضاف ترامب أن ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي أبلغت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو باستعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه لا يخشى نشر قوات على الأرض في فنزويلا.