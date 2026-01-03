«أطباء بلا حدود»: ربما ننهي عملياتنا في غزة بسبب الحظر الإسرائيلي

غزة (الاتحاد)



حذرت رئيسة «أطباء بلا حدود» إيزابيل دوفورني، أمس، من أن المنظمة قد تُنهي عملياتها في قطاع غزة خلال مارس المقبل إذا لم تتراجع إسرائيل عن قرارها حظر عملياتها وأنشطة 36 منظمة أخرى.

وأكدت إسرائيل أنها ستنفذ الحظر على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين عملاً بتشريع جديد. ووصفت «أطباء بلا حدود» هذا القرار بأنه «تجاوز فاضح».

وقالت دوفورني: «للعمل في فلسطين، يجب أن تكون أسماء الموظفين مسجّلة، وقد انتهت صلاحية هذا التسجيل في 31 ديسمبر 2025». وأضافت: «أطلقنا منذ يوليو 2025 عملية إعادة تسجيل للأسماء، ولم نتلقَّ أي رد حتى الآن، لا يزال أمامنا 60 يوماً للعمل من دون الحاجة إلى إعادة التسجيل، وسنضطر تالياً إلى إنهاء أنشطتنا في مارس، إذا أصرت إسرائيل على قرارها».

وتضم «أطباء بلا حدود» نحو 40 موظفاً دولياً بالقطاع، وتتعاون مع 800 موظف فلسطيني في 8 مستشفيات.

وقالت دوفورني: «لا يزال لدينا موظفون دوليون تمكنوا حديثاً، خلال الأيام القليلة الماضية، من دخول غزة».

وأضافت: «نحن ثاني أكبر موزع للمياه في غزة. في العام 2025، عالجنا ما يزيد قليلاً على 100 ألف شخص من المصابين بحروق أو إصابات».