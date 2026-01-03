الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرى فلسطينية في بيت لحم وسلفيت

أراضٍ فلسطينية استولى عليها مستوطنون إسرائيليون (أرشيفية)
4 يناير 2026 02:39

رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون إسرائيليون  قرية «فرخة» غربي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء. وقال عضو مجلس قرية «فرخة»، مصطفى بكر، إن نحو 50 مستوطناً هاجموا أطراف القرية الشمالية، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء، مثيرين حالة من الرعب في صفوف الأهالي.
وأضاف بكر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية لتأمين وحماية المستوطنين، دون التبليغ عن إصابات.
كما أصيب طفل فلسطيني، أمس، برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية «كيسان» جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة طفل برصاص مستوطنين عقب هجومهم على منازل الفلسطينيين في قرية «كيسان».
وبشأن ملابسات الهجوم، صرح موسى عبيات، رئيس مجلس قروي «كيسان»، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن أكثر من 30 مستوطناً اقتحموا القرية، وأطلقوا الرصاص الحي على الطفل، ما تسبب بإصابته في القدم.
وأضاف أن هؤلاء المستوطنين داهموا مدرسة وعدداً من المنازل، ودمروا عبر آلياتهم المحاصيل الزراعية.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه تعاملت مع إصابة الطفل، وأفاد بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية لشهر نوفمبر الماضي، نفذ المستوطنون 621 اعتداء في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

أخبار ذات صلة
الإمارات توزع 34 ألف طرد غذائي وتنفذ 15 مبادرة في غزة
رئيس شبكة المنظمات الأهلية لـ «الاتحاد»: 1.5 مليون شخص في غزة فقدوا منازلهم والأوضاع الإنسانية تزداد تعقيداً
فلسطين
مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون
إسرائيل
بيت لحم
آخر الأخبار
متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» يجهزون طروداً غذائية لتوزيعها في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توزع 34 ألف طرد غذائي وتنفذ 15 مبادرة في غزة
اليوم 02:39
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: التوجه الغربي لحظر «الإخوان» يمهد لتفكيك «الجماعة» في السودان
اليوم 02:39
فتى فلسطيني يجلس داخل خيمة أقيمت على أنقاض منزل مدمر في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيس شبكة المنظمات الأهلية لـ «الاتحاد»: 1.5 مليون شخص في غزة فقدوا منازلهم والأوضاع الإنسانية تزداد تعقيداً
اليوم 02:39
تجمّع أنصار الرئيس الفنزويلي في شوارع كاراكاس بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات دولية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في فنزويلا
اليوم 02:39
عناصر من قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحديات خطيرة تواجه بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©