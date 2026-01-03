مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرى فلسطينية في بيت لحم وسلفيت

رام الله (الاتحاد)



هاجم مستوطنون إسرائيليون قرية «فرخة» غربي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء. وقال عضو مجلس قرية «فرخة»، مصطفى بكر، إن نحو 50 مستوطناً هاجموا أطراف القرية الشمالية، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء، مثيرين حالة من الرعب في صفوف الأهالي.

وأضاف بكر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية لتأمين وحماية المستوطنين، دون التبليغ عن إصابات.

كما أصيب طفل فلسطيني، أمس، برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية «كيسان» جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة طفل برصاص مستوطنين عقب هجومهم على منازل الفلسطينيين في قرية «كيسان».

وبشأن ملابسات الهجوم، صرح موسى عبيات، رئيس مجلس قروي «كيسان»، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن أكثر من 30 مستوطناً اقتحموا القرية، وأطلقوا الرصاص الحي على الطفل، ما تسبب بإصابته في القدم.

وأضاف أن هؤلاء المستوطنين داهموا مدرسة وعدداً من المنازل، ودمروا عبر آلياتهم المحاصيل الزراعية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه تعاملت مع إصابة الطفل، وأفاد بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية لشهر نوفمبر الماضي، نفذ المستوطنون 621 اعتداء في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.