الإمارات توزع 34 ألف طرد غذائي وتنفذ 15 مبادرة في غزة

متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» يجهزون طروداً غذائية لتوزيعها في غزة (من المصدر)
4 يناير 2026 02:39

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية المكثفة في قطاع غزة، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، حيث قدمت دعماً مستمراً للسكان المتضررين جراء المنخفض الجوي الأخير والظروف المعيشية القاسية.
وخلال الأسبوع الماضي، استقبل المقر العام لعملية «الفارس الشهم 3»، خمسة وفود دولية واعتبارية، ضمن جهود التنسيق والتعاون المستمر لدعم أهالي غزة، حيث أشادوا بجهود الدولة ودورها الإغاثي في دعم القطاع.
كما تم علاج 1367 مريضاً في مركز الإمارات الطبي الذي افتتحته الإمارات الشهر الماضي، والذي يضم تخصصات طبية متنوعة لتقديم العلاج بشكل أولي للمرضى في مواصي خان يونس. واستمراراً لجهودها الإغاثية، وزعت عملية «الفارس الشهم 3»، أكثر من 34 ألف طرد غذائي وصحي، بالإضافة إلى ملابس شتوية في 19 مخيماً بالقطاع، وتنفيذ 15 مبادرة إنسانية وتلبية 2145 مناشدة إنسانية خلال الأسبوع الماضي من سكان القطاع المتضررين من الأحوال الجوية الصعبة.
وفي استجابة فورية لمأساة النازحين جراء البرد، قامت العملية بتوزيع أكثر من 834 خيمة إيواء، إلى جانب تقديم حقائب إغاثية؛ بهدف مساعدة السكان على مواجهة الظروف القاسية خلال فصل الشتاء.
وفي جانب آخر من تدخلاتها، دعمت العملية المخابز والتكايا من خلال تقديم المساعدة لـ 11 مخبزاً أنتجت يومياً 8000 ربطة خبز ووزعتها على المخيمات ليستفيد منها أكثر من 40 ألف شخص بشكل يومي، بالإضافة إلى دعم 45 مطبخاً خيرياً لإنتاج 25 ألف وجبة يستفيد منها 126 ألف شخص يومياً.
ويأتي هذا الجهد ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي ترسخ حضور الإمارات في مختلف مناطق القطاع، لتكون مصدر أمل وأمان للعائلات المُنهكة نتيجة الأوضاع المأساوية في القطاع.
وتواصل عملية «الفارس الشهم» تقديم الدعم لأهالي غزة، متطلعة إلى تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، مع الالتزام بمواصلة التدخلات الإغاثية لمواجهة التحديات كافة.

