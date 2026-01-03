«اليونيفيل» تعلن تعرض قواتها لهجوم في جنوب لبنان

بيروت (الاتحاد)



أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، عن تعرض جنودها لإطلاق نار من أسلحة خفيفة ورشاشة قرب بلدة «كفرشوبا» في جنوب لبنان، ورجحت أن مصدره موقع تابع للجيش الإسرائيلي.

وقالت في بيان صحفي: إن «الجنود تعرضوا لإطلاق 15 طلقة من أسلحة خفيفة أثناء دورية أولى، ثم نحو 100 طلقة من رشاشات أثناء دورية ثانية، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات». وأضافت «اليونيفيل»، أنها أرسلت طلباً لوقف إطلاق النار عبر قنوات الاتصال المعتادة، مؤكدة أنها كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقاً عن نشاطها في المنطقة.

وأشارت إلى أن هذه الحوادث تتكرر، وتشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، داعية الجيش الإسرائيلي لوقف السلوك العدواني تجاه قوات حفظ السلام.