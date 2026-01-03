الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يعد بجعل شعب فنزويلا "غنيا وآمنا"

ترامب يعلّق على العملية العسكرية في فنزويلا
4 يناير 2026 00:26

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد القبض على نيكولاس مادورو وزوجته، عن رغبته "في جعل شعب فنزويلا غنيا ومستقلا وآمنا"
وذكر ترامب، في مؤتمر صحفي عقده في مقر إقامته في منتجع مارالاجو السبت، أن شركات النفط الأميركية "ستذهب إلى هناك وتنفق مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية المتردية إلى حد كبير، والبنية التحتية للنفط وبدء جني أموال لصالح البلاد".
وشدد ترامب على أنه سيجعل "الكثير والكثير من الأشخاص من فنزويلا ممن يقيمون في الولايات المتحدة سعداء للغاية".
وأضاف الرئيس الأميركي "لقد عانوا... وأخذ منهم الكثير للغاية. إنهم لن يعانوا بعد الآن".

المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
فنزويلا
