سقوط قذائف صاروخية مجهولة المصدر في دمشق

سقطت ثلاث قذائف صاروخية مجهولة المصدر، مساء السبت، في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر أمني، مشيرا إلى فتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عنها.

وقال المصدر، بحسب التلفزيون "سقوط ثلاث قذائف صاروخية بشكل متزامن على حي المزة" ومحيط المطار العسكري.

وأشار إلى أن "إحدى القذائف تسبّبت بأضرار في الجامع المحمدي"، حيث شاهد مراسل صحفي جزءا من القبة وقد دمّر وسقط داخل المسجد، حيث تناثرت الحجارة والزجاج.

بدورها، أفادت محافظة دمشق عن سقوط "قذائف عشوائية (...) أصابت إحداها قبة مسجد المحمدي، والثانية في مبنى الاتصالات، فيما نزلت الثالثة في محيط مطار المزة" العسكري.

وأوضح المصدر الأمني للتلفزيون الرسمي أن قوى الأمن الداخلي "تجري التحقيقات للبحث عن الفاعلين".

وسمع دوي مشابه في محيط منطقة المزة الاثنين، قال الإعلام الرسمي إنه ناجم عن "تدريبات عسكرية".

في التاسع من ديسمبر الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) باستهداف محيط مطار المزة العسكري "بثلاث قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية".