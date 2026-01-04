الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ثلوج كثيفة وتحذيرات واسعة في المملكة المتحدة

امرأة تمشي مع كلبها على ممر مغطى بالثلوج في شمال ويلز
4 يناير 2026 13:34

 لا تزال التحذيرات الصفراء من الثلوج والجليد سارية في أجزاء من المملكة المتحدة، بينما يستعد شمال اسكتلندا لمزيد من اضطرابات السفر. ويمكن أن يتسبب المزيد من زخات الثلوج في حدوث مزيد من التأخيرات على الطرق ووسائل النقل العام طوال اليوم الأحد وغدا الاثنين، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم. وبينما انتهت تحذيرات الطقس الأكثر خطورة باللون الكهرماني لشمال اسكتلندا ظهر أمس السبت، لا يزال التحذير الأصفر ساري المفعول حتى ظهر غد الاثنين. وصدرت تحذيرات منفصلة بشأن الثلوج والجليد في ويلز ومانشستر الكبرى وجنوب غرب انجلترا، بينما يغطي تحذير أصفر بشأن الجليد جزءا كبيرا من الساحل الشرقي لإنجلترا.

