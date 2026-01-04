الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عطل فني يوقف حركة الطيران في اليونان

عطل فني يوقف حركة الطيران في اليونان
4 يناير 2026 16:40

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (إي.آر.تي)، اليوم الأحد، نقلا عن هيئة الطيران المدني أن عطلا في الاتصالات تسبب في توقف شبه كامل لحركة الطيران في اليونان.
وأضافت الهيئة أن جميع مطارات البلاد تضررت، بما في ذلك مطاري أثينا وسالونيكا الدوليين.
وأُبلغ المسافرون عبر رسالة نصية بتأثر رحلاتهم.
وتكمن المشكلة في أنظمة الاتصالات اللاسلكية المركزية المستخدمة من قبل مراكز مراقبة المجال الجوي اليوناني، طبقا لهيئة الطيران المدني.
ويبدو أن مراقبي الحركة الجوية غير قادرين على التواصل فيما بينهم. وظهر المجال الجوي اليوناني شبه خال على موقع (فلايترادار24) وهو خدمة تتبع الرحلات الجوية عبر الإنترنت في الوقت الفعلي.
وطبقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية، يتم تحويل مسار جميع الرحلات المتجهة إلى المجال الجوي اليوناني. ولم يتضح بعد متى سيتم استئناف عمليات الطيران المنتظمة.

أخبار ذات صلة
إنقاذ 840 مهاجراً خلال 5 أيام جنوب «كريت»
إنقاذ مئات المهاجرين خلال أيام قبالة اليونان
المصدر: د ب أ
اليونان
المجال الجوي
عطل فني
آخر الأخبار
تايسون فيوري بطل العالم السابق للوزن الثقيل يعود من الاعتزال مجدداً
الرياضة
تايسون فيوري بطل العالم السابق للوزن الثقيل يعود من الاعتزال مجدداً
اليوم 18:24
شباب الأهلي يبني طموح المنافسة على «الصلابة الدفاعية»
الرياضة
شباب الأهلي يبني طموح المنافسة على «الصلابة الدفاعية»
اليوم 18:15
نمو قياسي بالزوار وإشغال الفنادق في «ياس» و«السعديات» في 2025
اقتصاد
نمو قياسي بالزوار وإشغال الفنادق في «ياس» و«السعديات» في 2025
اليوم 18:03
هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية
علوم الدار
هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية
اليوم 17:49
روسيا تحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً في المنتجات الغذائية الأساسية
اقتصاد
روسيا تحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً في المنتجات الغذائية الأساسية
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©