عطل فني يوقف حركة الطيران في اليونان

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (إي.آر.تي)، اليوم الأحد، نقلا عن هيئة الطيران المدني أن عطلا في الاتصالات تسبب في توقف شبه كامل لحركة الطيران في اليونان.

وأضافت الهيئة أن جميع مطارات البلاد تضررت، بما في ذلك مطاري أثينا وسالونيكا الدوليين.

وأُبلغ المسافرون عبر رسالة نصية بتأثر رحلاتهم.

وتكمن المشكلة في أنظمة الاتصالات اللاسلكية المركزية المستخدمة من قبل مراكز مراقبة المجال الجوي اليوناني، طبقا لهيئة الطيران المدني.

ويبدو أن مراقبي الحركة الجوية غير قادرين على التواصل فيما بينهم. وظهر المجال الجوي اليوناني شبه خال على موقع (فلايترادار24) وهو خدمة تتبع الرحلات الجوية عبر الإنترنت في الوقت الفعلي.

وطبقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية، يتم تحويل مسار جميع الرحلات المتجهة إلى المجال الجوي اليوناني. ولم يتضح بعد متى سيتم استئناف عمليات الطيران المنتظمة.