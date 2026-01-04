الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيجيريا: عشرات القتلى والمخطوفين جراء مجزرة نفذها مسلحون

شرطي يحرس سوقا بعد تعرضها لهجوم في نيجيريا
4 يناير 2026 16:54

قالت الشرطة إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وخُطف آخرون، أمس السبت، في ولاية النيجر الواقعة في وسط شمال نيجيريا، وذلك على "يد قطاع طرق"، في إشارة إلى أعضاء في عصابات إجرامية تنفّذ أعمال عنف في البلاد.
واقتحم المهاجمون قرية "كاسوان داجي" في منطقة "كابي"، وأضرموا النار في سوق ونهبوا متاجر بحثا عن الطعام.
وقال واسيو أبيودون المتحدث باسم شرطة ولاية النيجر "قضى أكثر من 30 ضحية خلال الهجوم، كما خُطف آخرون".
وحدد اثنان على الأقل من السكان حصيلة القتلى بـ37 شخصا وقالا إنها يمكن أن تكون أعلى بكثير نظرا لأنه لا يزال بعض الأشخاص في عداد المفقودين حتى اليوم الأحد. 
وتنفّذ عصابات إجرامية، يسمّيها السكان المحليون "قطاع طرق"، عمليات خطف جماعي للحصول على فدية، وعمليات نهب في قرى تقع في شمال غرب نيجيريا ووسطها الشمالي بشكل منتظم.
كانت النيجر من بين الولايات النيجيرية الأكثر تضررا في الأشهر الأخيرة.
ففي نوفمبر، خطف مسلّحون أكثر من 250 من تلامذة وموظفي مدرسة في هذه الولاية.
وأعلنت السلطات الإفراج عنهم على مرحلتين بعد أسابيع قليلة.

أخبار ذات صلة
أميركا أحبطت هجوما مستوحى من داعش عشية العام الجديد
روسيا تسلم أميركا دليلا على هجوم استهدف مقر إقامة بوتين
المصدر: وكالات
نيجيريا
قطاع طرق
هجوم
فدية
آخر الأخبار
تايسون فيوري بطل العالم السابق للوزن الثقيل يعود من الاعتزال مجدداً
الرياضة
تايسون فيوري بطل العالم السابق للوزن الثقيل يعود من الاعتزال مجدداً
اليوم 18:24
شباب الأهلي يبني طموح المنافسة على «الصلابة الدفاعية»
الرياضة
شباب الأهلي يبني طموح المنافسة على «الصلابة الدفاعية»
اليوم 18:15
نمو قياسي بالزوار وإشغال الفنادق في «ياس» و«السعديات» في 2025
اقتصاد
نمو قياسي بالزوار وإشغال الفنادق في «ياس» و«السعديات» في 2025
اليوم 18:03
هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية
علوم الدار
هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية
اليوم 17:49
روسيا تحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً في المنتجات الغذائية الأساسية
اقتصاد
روسيا تحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً في المنتجات الغذائية الأساسية
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©