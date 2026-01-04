نيجيريا: عشرات القتلى والمخطوفين جراء مجزرة نفذها مسلحون

قالت الشرطة إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وخُطف آخرون، أمس السبت، في ولاية النيجر الواقعة في وسط شمال نيجيريا، وذلك على "يد قطاع طرق"، في إشارة إلى أعضاء في عصابات إجرامية تنفّذ أعمال عنف في البلاد.

واقتحم المهاجمون قرية "كاسوان داجي" في منطقة "كابي"، وأضرموا النار في سوق ونهبوا متاجر بحثا عن الطعام.

وقال واسيو أبيودون المتحدث باسم شرطة ولاية النيجر "قضى أكثر من 30 ضحية خلال الهجوم، كما خُطف آخرون".

وحدد اثنان على الأقل من السكان حصيلة القتلى بـ37 شخصا وقالا إنها يمكن أن تكون أعلى بكثير نظرا لأنه لا يزال بعض الأشخاص في عداد المفقودين حتى اليوم الأحد.

وتنفّذ عصابات إجرامية، يسمّيها السكان المحليون "قطاع طرق"، عمليات خطف جماعي للحصول على فدية، وعمليات نهب في قرى تقع في شمال غرب نيجيريا ووسطها الشمالي بشكل منتظم.

كانت النيجر من بين الولايات النيجيرية الأكثر تضررا في الأشهر الأخيرة.

ففي نوفمبر، خطف مسلّحون أكثر من 250 من تلامذة وموظفي مدرسة في هذه الولاية.

وأعلنت السلطات الإفراج عنهم على مرحلتين بعد أسابيع قليلة.