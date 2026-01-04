أميركا تحدد شرطا للتعاون مع قادة فنزويلا الحاليين

صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع قادة فنزويلا الحاليين إذا اتخذوا "القرار الصائب"، وذلك عقب عملية أميركية أدت إلى توقيف الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال روبيو لبرنامج على قناة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية الأميركية إن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد "بناء على ما يفعلونه، وسنرى ماذا سيفعلون".

وأضاف "ما أعرفه هو أنه إن لم يتخذوا القرار الصائب، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدة".

وأكد روبيو أن واشنطن مستعدة للعمل مع ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي التي كلفتها المحكمة العليا الفنزويلية ليل السبت تولي صلاحيات الرئاسة بشكل مؤقت، وغيرها من الوزراء في الحكومة.

وقال "سنجري تقييما استنادا إلى ما يفعلونه، وليس ما يقولونه علنا في الفترة الانتقالية"، ولا "ما فعلوه في السابق في كثير من الحالات، بل إلى ما سيفعلونه للمضي قدما".