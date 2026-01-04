الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

كوريا الشمالية تُجري تجارب لصواريخ بالستية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا
4 يناير 2026 20:03

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، صواريخ بالستية عدة من ساحلها الشرقي، بحسب ما أعلنت كوريا الجنوبية.
وجاء إطلاق هذه الصواريخ، وهو الأول هذه السنة، قبل ساعات من بدء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ زيارة إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، يُتوقع أن تكون العلاقات بين شطرَي كوريا ضمن المواضيع التي ستتناولها.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "رصد جيشنا عدة مقذوفات، يُفترض أنها صواريخ بالستية، أُطلقت باتجاه البحر من محيط بيونغ يانغ". 
وأضافت أن الصواريخ "اجتازت مسافة تُقدّر بنحو 900 كيلومتر"، مؤكدة أنّ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "تُحلّلان من كثب مواصفات" الصواريخ و"تبقيان على جهوزية تامة".
وعقد مكتب الأمن الوطني في العاصمة الكورية الجنوبية سول اجتماعا طارئا عقب الإطلاق، اعتبر على إثره بيان للرئاسة أن الإطلاق "يشكّل عملا استفزازيا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".
وأكدت وزارة الدفاع اليابانية رصد إطلاق ما يُشتبه في أنه صاروخ باليستي، مشيرةً إلى أن صاروخين وصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا وقطع أحدهما مسافة 900 كيلومتر والآخر 950 كيلومترا.
وقال وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي للصحافيين "إن تصنيع كوريا الشمالية أسلحة نووية وصواريخ يُهدد السلام والاستقرار في بلادنا والمجتمع الدولي، وهو غير مقبول على الإطلاق".

المصدر: آ ف ب
كوريا الشمالية
صواريخ بالستية
إطلاق صواريخ
