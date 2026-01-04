الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إيداع مادورو في سجن في نيويورك

عملاء يقتادون مادورو في منشأة تابعة لإدارة مكافحة المخدرات
4 يناير 2026 20:18

أُودع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، اليوم الأحد، سجنا في مدينة نيويورك، غداة عملية عسكرية أميركية أدت إلى توقيفه وترحيله إلى الولايات المتحدة. 
وسيواجه مادورو وزوجته تهما تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة.
وأظهر مقطع فيديو، نشره البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي، مادورو مكبّل اليدين ويرتدي صندلا، يواكبه عملاء فدراليون أثناء اقتياده عبر منشأة تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية في مانهاتن في نيويورك.
وسُمع مادورو، البالغ 63 عاما، وهو يقول باللغة الإنكليزية "ليلة سعيدة، عام جديد سعيد".

