إيداع مادورو في سجن في نيويورك

أُودع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، اليوم الأحد، سجنا في مدينة نيويورك، غداة عملية عسكرية أميركية أدت إلى توقيفه وترحيله إلى الولايات المتحدة.

وسيواجه مادورو وزوجته تهما تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة.

وأظهر مقطع فيديو، نشره البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي، مادورو مكبّل اليدين ويرتدي صندلا، يواكبه عملاء فدراليون أثناء اقتياده عبر منشأة تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية في مانهاتن في نيويورك.

وسُمع مادورو، البالغ 63 عاما، وهو يقول باللغة الإنكليزية "ليلة سعيدة، عام جديد سعيد".