الصومال يعلن مقتل 15 من «الشباب» واعتقال 8

جنود صوماليون خلال مواجهات مع مسلحي حركة الشباب (أرشيفية)
5 يناير 2026 03:05

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية مقتل 15 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، واعتقال 8 في محافظة جوبا الوسطى جنوبي البلاد. وأفادت الوزارة، في بيان أمس، بمقتل 15 من عناصر الحركة الإرهابية في عملية نفّذتها الليلة الماضية قوات خاصة من الجيش بمدينة جيلب في جوبا الوسطى، مضيفة أن العملية أسفرت أيضاً عن اعتقال 8 عناصر من الحركة. ومنذ سنوات يخوض الصومال حرباً ضد حركة «الشباب»، التي تبنّت هجمات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص. وأعلنت السُّلطات الصومالية، أمس، مقتل قيادي بارز في حركة الشباب خلال عملية مشتركة مع الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، مؤكدة أنه مسؤول عن هجمات عديدة، بينها محاولة اغتيال الرئيس الصومالي.
وقال وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، في بيان، إن القيادي البارز قُتل في العاشر من ديسمبر في عملية عسكرية جرت في مدينة جلب.
وتشنّ حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تمرداً ضد الدولة الصومالية منذ نحو عشرين عاماً.
وكان القيادي، البالغ 43 عاماً، خبيراً في المتفجرات ومستشاراً مقرباً من زعيم الحركة. وصنّفته الولايات المتحدة إرهابياً ورصدت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

