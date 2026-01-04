وزير: الهند تصبح أكبر منتج للأرز في العالم

قال شيفراج سينج شوهان وزير الزراعة الاتحادي الهندي، اليوم الأحد، إن الهند أصبحت أكبر منتج للأرز في العالم، متفوقة على الصين، بإجمالي إنتاج بلغ 150,18 مليون طن.

جاء ذلك خلال إعلان الوزير الهندي إطلاق 184 صنفا جديدا لـ 25 محصولا، وفقا لوسائل إعلام هندية.

وقال الوزير إن هذه الأصناف الجديدة من البذور عالية الإنتاجية من شأنها أن تعزز إنتاج المحاصيل وترفع دخل المزارعين، موجها مسؤولي الوزارة لضمان وصول هذه الأصناف الجديدة إلى المزارعين بسرعة.

ووفقا لبيان رسمي، كشف الوزير عن 184 صنفا مطورا لـ 25 محصولا حقليا طورها المجلس الهندي للبحوث الزراعية خلال فعالية أقيمت في العاصمة نيودلهي.