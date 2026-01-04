الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسرائيل تلغي تراخيص 37 منظمة تدخل مساعدات لغزة

مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (أرشيفية)
5 يناير 2026 03:06

غزة (الاتحاد)

بدأت إسرائيل، أمس، إلغاء تراخيص عمل 37 منظمة دولية تُدخل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدعوى رفضها تقديم قوائم بأسماء موظفيها والتعاون مع إجراءات التسجيل الأمني الجديدة، بحسب تقارير إسرائيلية. وأضافت التقارير: «بعد دخول آلية تسجيل المنظمات الدولية في غزة حيز التنفيذ، بدأ منع 37 منظمة دولية من العمل».
وتدعي إسرائيل أن هذه المنظمات مجتمعةً لم تُحوّل سوى أقل من واحد بالمئة من إجمالي المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب، وأن نطاق المساعدات لن يتأثر بهذا القرار، وفقاً للتقارير.
تابعت: «يقود هذه الخطوة (إلغاء التراخيص) طاقمٌ مشترك بين وزارات عدة، وتشمل إرسال رسائل رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، بينها أطباء بلا حدود».
وجاء في الرسائل أن تراخيص العمل تعتبر لاغية اعتباراً من 1 يناير، وعلى المنظمات استكمال إنهاء أنشطتها حتى 1 مارس، بحسب التقارير.

