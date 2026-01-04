إسرائيل تلغي تراخيص 37 منظمة تدخل مساعدات لغزة

غزة (الاتحاد)



بدأت إسرائيل، أمس، إلغاء تراخيص عمل 37 منظمة دولية تُدخل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدعوى رفضها تقديم قوائم بأسماء موظفيها والتعاون مع إجراءات التسجيل الأمني الجديدة، بحسب تقارير إسرائيلية. وأضافت التقارير: «بعد دخول آلية تسجيل المنظمات الدولية في غزة حيز التنفيذ، بدأ منع 37 منظمة دولية من العمل».

وتدعي إسرائيل أن هذه المنظمات مجتمعةً لم تُحوّل سوى أقل من واحد بالمئة من إجمالي المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب، وأن نطاق المساعدات لن يتأثر بهذا القرار، وفقاً للتقارير.

تابعت: «يقود هذه الخطوة (إلغاء التراخيص) طاقمٌ مشترك بين وزارات عدة، وتشمل إرسال رسائل رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، بينها أطباء بلا حدود».

وجاء في الرسائل أن تراخيص العمل تعتبر لاغية اعتباراً من 1 يناير، وعلى المنظمات استكمال إنهاء أنشطتها حتى 1 مارس، بحسب التقارير.