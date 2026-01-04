3 قتلى بنيران إسرائيلية بالقطاع

غزة (وكالات)



قتل ثلاثة فلسطينيين، أمس، أحدهم صياد بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن فتى «15 عاماً» قتل بنيران قوات الاحتلال في جورت اللوت جنوبي مدينة خان يونس، مشيراً إلى مقتل مواطن فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع.

بدوره، أعلن اتحاد لجان الصيادين في غزة أن صياداً قتل، فيما أصيب آخر جراء إطلاق نار من جيش الاحتلال في منطقة فش فرش جنوب القطاع. ووفق المركز، صعد طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بشن غارات عنيفة استهدفت مدينتي خان يونس وغزة، بالتزامن مع تكثيف القصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال.