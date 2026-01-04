مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رام الله (وام)



اقتحم 476 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، أمس، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

إلى ذلك، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان أمس، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى 27 مرة خلال ديسمبر، فيما منع الاحتلال رفع الأذان 53 مرة في الحرم الإبراهيمي. وأضافت الوزارة أن الاقتحامات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي الديني داخل المسجد الأقصى، بما يشمل أداء الصلوات التلمودية الجماعية، وارتداء ملابس الصلاة.

وتابعت، أن الجزء الشرقي من المسجد، بالقرب من مصلى باب «الرحمة»، أصبح الوجهة الرئيسية لصلوات المستعمرين، لافتة إلى أن المستوطنين أقاموا حفلات صاخبة في ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى، بالتزامن مع دخول رأس الشهر العبري، المعروف بعيد الحانوكاة.

وبخصوص الحرم الإبراهيمي، قالت الوزارة إن الاحتلال منع رفع الأذان 53 مرة خلال شهر ديسمبر، ومنع موظفين من دخول الحرم، وأغلق بوابة السوق لعرقلة وصول المصلين.