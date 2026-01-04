الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأونروا: 12 ألف طفل نزح قسرياً بالضفة الغربية

عائلات فلسطينية تنزح من شمال القطاع إلى جنوبه (أرشيفية)
5 يناير 2026 03:06

القدس (الاتحاد)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، أن أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة «نزوح قسري» بالضفة الغربية المحتلة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في المحافظات الشمالية.
ومنذ 21 يناير 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية أطلق عليها اسم «الجدار الحديدي»، بدأت في مخيم جنين، ثم توسعت إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.
وتفرض القوات الإسرائيلية حصاراً على المخيمات الثلاثة، مع تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمتاجر، ما أدى إلى نزوح نحو 50 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية. وعلى حسابها بمنصة شركة «إكس»، أوضحت الأونروا، أن «أكثر من 12 ألف طفل لا يزالون يعيشون حالة نزوح قسري في الضفة».
وأضافت أنها أطلقت في فبراير 2025 برنامجاً تعليمياً طارئاً للأطفال النازحين شمالي الضفة، لضمان استمرار تعليمهم، عبر مساحات تعليم مؤقتة، والتعليم عن بُعد، مشيرة إلى أن نحو 48 ألف طفل فلسطيني يدرسون في مدارسها بالضفة الغربية.

