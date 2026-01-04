روسيا: إسقاط 25 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو

قالت السلطات في روسيا إنها أسقطت ما لا يقل عن 25 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو، ما تسبب في اضطراب حركة الملاحة في مطارات العاصمة.

وأعلن سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، اعتراض مسيّرات خلال الليل ويوم الأحد، بلغ عددها 25 على الأقل بحسب تعداد صدر بعد الظهر، من دون الإبلاغ عن أي إصابات.

وتعطلت حركة الطيران في ثلاثة من أصل أربعة مطارات في العاصمة موسكو هي فنوكوفو، ودوموديدوفو، وجوكوفسكي مع فرض قيود مؤقتة على الرحلات القادمة والمغادرة.

وتأخرت عشرات الرحلات، وأُلغي بعضها، بحسب مواقع المطارات الإلكترونية.

في مطلع ديسمبر الماضي، أعلنت روسيا إسقاط أكثر من 300 طائرة مسيرة كانت نحو 40 منها تحلق باتجاه موسكو، ما عطل مئات الرحلات الجوية في مطارات موسكو الأربعة.