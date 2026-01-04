الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: إسقاط 25 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو

قوات أمن تحرس الساحة الحمراء في موسكو
4 يناير 2026 23:03

قالت السلطات في روسيا إنها أسقطت ما لا يقل عن 25 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو، ما تسبب في اضطراب حركة الملاحة في مطارات العاصمة.
وأعلن سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، اعتراض مسيّرات خلال الليل ويوم الأحد، بلغ عددها 25 على الأقل بحسب تعداد صدر بعد الظهر، من دون الإبلاغ عن أي إصابات.
وتعطلت حركة الطيران في ثلاثة من أصل أربعة مطارات في العاصمة موسكو هي فنوكوفو، ودوموديدوفو، وجوكوفسكي مع فرض قيود مؤقتة على الرحلات القادمة والمغادرة.
وتأخرت عشرات الرحلات، وأُلغي بعضها، بحسب مواقع المطارات الإلكترونية.
في مطلع ديسمبر الماضي، أعلنت روسيا إسقاط أكثر من 300 طائرة مسيرة كانت نحو 40 منها تحلق باتجاه موسكو، ما عطل مئات الرحلات الجوية في مطارات موسكو الأربعة.

أخبار ذات صلة
روسيا تسلم أميركا دليلا على هجوم استهدف مقر إقامة بوتين
روسيا: أسقطنا 29 مُسيرة كانت متجهة إلى موسكو
المصدر: آ ف ب
موسكو
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
اليوم 22:25
ذياب بن زايد: نموذج محمد بن راشد القيادي نبراس عالمي في الريادة الحكومية
علوم الدار
ذياب بن زايد: نموذج محمد بن راشد القيادي نبراس عالمي في الريادة الحكومية
اليوم 23:25
ضمن مبادرات رئيس الدولة..  افتتاح مشروع جسر وشارع التلة في إمارة عجمان
علوم الدار
ضمن مبادرات رئيس الدولة..  افتتاح مشروع جسر وشارع التلة في إمارة عجمان
اليوم 23:08
قوات أمن تحرس الساحة الحمراء في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا: إسقاط 25 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو
اليوم 23:03
نجل ولي عهد الفجيرة يشهد ختام بطولة كأس العالم للمبارزة
الرياضة
نجل ولي عهد الفجيرة يشهد ختام بطولة كأس العالم للمبارزة
اليوم 22:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©