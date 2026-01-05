موجة من الهجمات الجوية تستهدف كييف

أسفرت هجمات روسية ليل الأحد الاثنين عن مقتل شخصين في كييف ومحيطها، وفق ما أفادت السلطات المحلية، وذلك بعدما حذّر الجيش من أن كل أوكرانيا معرضة لخطر القصف بالصواريخ.

وفي العاصمة كييف، قال رئيس الإدارة العسكرية تيمور تكاتشنكو على تلغرام "قُتل شخص واحد في الهجوم"، فيما أفادت السلطات المحلية بتعرض منشأة لهجوم.

وفي محيط العاصمة، استهدف القصف العديد من المنازل و"البنية التحتية الحيوية" ما أسفر عن مقتل رجل في بلدة فاستيف، وفقا لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كالاتشنيك.

وكان سلاح الجو حذّر في وقت سابق على تلغرام من أن "كل أوكرانيا مهددة بالصواريخ".



