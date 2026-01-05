الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موجة من الهجمات الجوية تستهدف كييف

رجال إنقاذ في موقع تعرض لهجوم في كييف (أرشيفية)
5 يناير 2026 09:01

أسفرت هجمات روسية ليل الأحد الاثنين عن مقتل شخصين في كييف ومحيطها، وفق ما أفادت السلطات المحلية، وذلك بعدما حذّر الجيش من أن كل أوكرانيا معرضة لخطر القصف بالصواريخ.
وفي العاصمة كييف، قال رئيس الإدارة العسكرية تيمور تكاتشنكو على تلغرام "قُتل شخص واحد في الهجوم"، فيما أفادت السلطات المحلية بتعرض منشأة لهجوم.
وفي محيط العاصمة، استهدف القصف العديد من المنازل و"البنية التحتية الحيوية" ما أسفر عن مقتل رجل في بلدة فاستيف، وفقا لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كالاتشنيك.
وكان سلاح الجو حذّر في وقت سابق على تلغرام من أن "كل أوكرانيا مهددة بالصواريخ".

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: سندافع عن أنفسنا إذا ما فشلت الدبلوماسية
أوكرانيا تبحث مع حلفائها قضايا الأمن والاقتصاد
المصدر: وكالات
أوكرانيا
كييف
هجمات
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
4 يناير 2026
الإمارات تباشر مهام رئاسة "مينافاتف" لعام 2026
علوم الدار
الإمارات تباشر مهام رئاسة "مينافاتف" لعام 2026
اليوم 09:40
رجال إنقاذ في موقع تعرض لهجوم في كييف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
موجة من الهجمات الجوية تستهدف كييف
اليوم 09:01
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يستهل أول أسبوع من العام الجديد على ارتفاع
اليوم 08:57
سمكة تونة زرقاء تزن 243 كيلوغرامًا
الترفيه
طوكيو تفتتح مزادات العام الجديد ببيع سمكة تونة بـ3.2 مليون دولار
اليوم 08:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©