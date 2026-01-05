ترامب: الولايات المتحدة قد تزيد الرسوم الجمركية على الهند

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إن بلاده قد تزيد الرسوم الجمركية على الهند.

وذكر ترامب أمس ​الأحد أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا "مودي رجل ‌جيد. وهو يعلم أنني لست سعيدا، ​ومن المهم أن يجعلني ⁠سعيدا".

وأجاب ‌على سؤال حول مشتريات الهند من النفط الروسي بالقول "لديهم تجارة، ويمكننا زيادة الرسوم الجمركية عليهم بسرعة كبيرة للغاية".

ولم ترد ⁠وزارة التجارة الهندية على الفور على ⁠طلب للتعليق.

وزادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية لمثليها إلى 50 بالمئة العام ​الماضي.



