ترامب: الولايات المتحدة قد تزيد الرسوم الجمركية على الهند

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إن بلاده قد تزيد الرسوم الجمركية على الهند.
وذكر ترامب أمس الأحد أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا "مودي رجل جيد. وهو يعلم أنني لست سعيدا، ومن المهم أن يجعلني سعيدا".
وأجاب على سؤال حول مشتريات الهند من النفط الروسي بالقول "لديهم تجارة، ويمكننا زيادة الرسوم الجمركية عليهم بسرعة كبيرة للغاية".
ولم ترد وزارة التجارة الهندية على الفور على طلب للتعليق.
وزادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية لمثليها إلى 50 بالمئة العام الماضي.