الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب: الولايات المتحدة قد تزيد الرسوم الجمركية على الهند

دونالد ترامب يتحدث مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريق عودته إلى واشنطن العاصمة
5 يناير 2026 11:20

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إن بلاده قد تزيد الرسوم الجمركية على الهند.
وذكر ترامب أمس ​الأحد أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا "مودي رجل ‌جيد. وهو يعلم أنني لست سعيدا، ​ومن المهم أن يجعلني ⁠سعيدا".
وأجاب ‌على سؤال حول مشتريات الهند من النفط الروسي بالقول "لديهم تجارة، ويمكننا زيادة الرسوم الجمركية عليهم بسرعة كبيرة للغاية".
ولم ترد ⁠وزارة التجارة الهندية على الفور على ⁠طلب للتعليق.
وزادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية لمثليها إلى 50 بالمئة العام ​الماضي.

المصدر: وكالات
