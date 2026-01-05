الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي: تحركات دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأزمة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
5 يناير 2026 14:47

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيبدأ أسبوعا من التحركات الدبلوماسية المكثفة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
وأعرب زيلينسكي عن عزمه عقد سلسلة من الاجتماعات في أوروبا بهدف تعزيز حماية أوكرانيا والعمل على إنهاء الأزمة دون أن يكشف عن تفاصيل محددة بشأن زمان ومكان هذه المباحثات.
وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تستعد لمسارين: الأول هو المسار الدبلوماسي، والثاني هو مواصلة الدفاع.
على صعيد التحركات الميدانية، من المتوقع أن يجتمع رؤساء أركان الدول الحليفة لأوكرانيا في كييف اليوم الاثنين لمناقشة مستقبل البلاد.
ومن المقرر أن تعقب ذلك اجتماعات "تحالف الراغبين" بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء، لمناقشة نتائج اجتماع كييف.
يذكر أن مستشاري الأمن القومي من 14 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كندا، كانوا قد عقدوا اجتماعا بالفعل في كييف يوم السبت الماضي للتنسيق بشأن الأزمة.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
الدبلوماسية
