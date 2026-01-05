الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الشمالية تستعرض قدراتها النووية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
5 يناير 2026 16:56

استعرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قدرات بلاده النووية وأشرف على إطلاق صواريخ فرط صوتية قال إنها تساعد في إعداد قوات بلاده لـ"حرب حقيقية" في ظل "أزمة جيوسياسية".
فقد أجرت كوريا الشمالية، أمس الأحد، أول تجربة إطلاق صاروخ باليستي لها في عام 2026، في انتهاك للحظر الدولي، باستخدام ما وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الاثنين، بأنه نظام أسلحة "متطور" جديد يعتمد على صواريخ فرط صوتية جرى اختبارها لأول مرة في أكتوبر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون قوله إن "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والأحداث الدولية المعقدة تُظهر ضرورة هذه المناورة".
وأكد كيم إحراز "تقدم كبير" أخيرا في إعداد القوات النووية لكوريا الشمالية "لخوض حرب حقيقية".
ويقول إنه يهدف إلى بناء قوة ردع نووية متطورة للغاية تدريجيا.
ويمكن للصواريخ فرط الصوتية التنقل بسرعة تزيد عن سرعة الصوت بخمسة أضعاف، كما في إمكانها المناورة أثناء التحليق، ما يجعل تتبعها واعتراضها أكثر صعوبة.
وجاء هذا الإطلاق قبل ساعات من مغادرة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى الصين لمناقشة شؤون متصلة بالتجارة وبكوريا الشمالية مع نظيره شي جين بينغ. قد يُسهم نفوذ بكين، التي تربطها علاقات وثيقة مع بيونغ يانغ، في تحقيق هدفه المتمثل في تحسين العلاقات الدبلوماسية بين الكوريتين.

أخبار ذات صلة
كوريا الشمالية تُجري تجارب لصواريخ بالستية
روسيا تعلن تنفيذ ضربات بأسلحة متطورة في أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
كوريا الشمالية
صواريخ فرط صوتية
صواريخ باليستية
أسلحة نووية
آخر الأخبار
اقتياد مادورو للمثول أمام محكمة
الأخبار العالمية
للمرة الأولى.. مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك
اليوم 17:19
أراوخو يعود من «الراحة النفسية»
الرياضة
أراوخو يعود من «الراحة النفسية»
اليوم 17:17
مانشستر يونايتد يقيل أموريم بعد 14 شهراً من تعيينه
الرياضة
مانشستر يونايتد يقيل أموريم بعد 14 شهراً من تعيينه
اليوم 17:11
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين
اليوم 17:08
حكومة الإمارات برئاسة محمد بن راشد.. أسبقية عالمية في ترسيخ نماذج حكومية مُلهمة
علوم الدار
حكومة الإمارات برئاسة محمد بن راشد.. أسبقية عالمية في ترسيخ نماذج حكومية مُلهمة
اليوم 17:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©