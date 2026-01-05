الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

للمرة الأولى.. مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك

اقتياد مادورو للمثول أمام محكمة
5 يناير 2026 17:19

يمثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى، اليوم الاثنين، بعد يومين من اعتقالهما في العاصمة كراكاس خلال عملية عسكرية أميركية.
وأظهرت لقطات حية عرضتها وسائل إعلام أميركية مادورو في طريقه إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة في جلسة مقررة قرابة الظهر (17,00 ت غ)، وبدا مكبّل اليدين يواكبه عدد من عناصر قوات الأمن المدججين بالأسلحة.
ويواجه الرئيس المخلوع، المحتجز في بروكلين منذ مساء السبت، أربع تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة آلية.
وورد اسم نيكولاس مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاما) في لائحة اتهام جديدة صدرت السبت، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، من بينهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو.

المصدر: وكالات
نيكولاس مادورو
محكمة
لائحة اتهام
