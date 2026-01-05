الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند

ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
5 يناير 2026 19:20

 قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "يساند" الدنمارك بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم جرينلاند.
وأضاف رئيس الوزراء أن نظيرته الدنماركية ميته فريدريكسن كانت "محقة" في رفض أي مطالبات بجرينلاند من جانب الرئيس الأميركي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
ويأتي إعلان ستارمر التضامن مع الدنمارك الحليف بالناتو فيما أشار الرئيس الأميركي مطلع الأسبوع أن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة معرضة للتدخل الأميركي بعدما داهمت إدارته كاراكاس وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.  
وقال ترامب لمجلة أتلانتك عقب العملية في فنزويلا "بالطبع نريد جرينلاند".
وردت رئيسة وزراء الدنمارك ببيان أن "الولايات المتحدة ليس لها الحق في ضم أي من الدول الثلاث التي تنضوي تحت لواء مملكة الدنمارك" والتي تعد جرينلاند واحدة منها.
وعندما سئل خلال اجتماع لأحد المراكز في بيرشير بشأن لهجة فريدريكسن القوية، قال ستارمر لسكاي نيوز "حسنا أنا أساندها وهي محقة بشأن مستقبل جرينلاند". 

أخبار ذات صلة
غارات بريطانية فرنسية مشتركة ضد تنظيم «داعش» في سوريا
ثلوج كثيفة وتحذيرات واسعة في المملكة المتحدة
المصدر: د ب أ
كير ستارمر
آخر الأخبار
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
اليوم 19:30
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
الرياضة
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
اليوم 19:23
تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
اقتصاد
تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
اليوم 19:23
«طاقة لشبكات النقل» تنال جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025»
اقتصاد
«طاقة لشبكات النقل» تنال جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025»
اليوم 19:21
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
الأخبار العالمية
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©