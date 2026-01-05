ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "يساند" الدنمارك بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم جرينلاند.

وأضاف رئيس الوزراء أن نظيرته الدنماركية ميته فريدريكسن كانت "محقة" في رفض أي مطالبات بجرينلاند من جانب الرئيس الأميركي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويأتي إعلان ستارمر التضامن مع الدنمارك الحليف بالناتو فيما أشار الرئيس الأميركي مطلع الأسبوع أن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة معرضة للتدخل الأميركي بعدما داهمت إدارته كاراكاس وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال ترامب لمجلة أتلانتك عقب العملية في فنزويلا "بالطبع نريد جرينلاند".

وردت رئيسة وزراء الدنمارك ببيان أن "الولايات المتحدة ليس لها الحق في ضم أي من الدول الثلاث التي تنضوي تحت لواء مملكة الدنمارك" والتي تعد جرينلاند واحدة منها.

وعندما سئل خلال اجتماع لأحد المراكز في بيرشير بشأن لهجة فريدريكسن القوية، قال ستارمر لسكاي نيوز "حسنا أنا أساندها وهي محقة بشأن مستقبل جرينلاند".