الأخبار العالمية

نقل مادورو إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية لمحاكمته

نقل مادورو إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية لمحاكمته
5 يناير 2026 20:14

 تم نقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكبلاً جواً إلى مقر المحكمة الفيدرالية في مانهاتن اليوم الاثنين تمهيداً لمحاكمته بحسب ما أوردته قناة «آر تي عربية» الروسية.
ومن المقرر أن يمثل الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو للمرة الأولى، اليوم الاثنين، أمام محكمة أميركية بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، التي استخدمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتبرير اعتقاله ونقله إلى نيويورك، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).
وأفادت وكالة (أ ب) بأنه من المتوقع أن يمثل مادورو وزوجته ظهراً بالتوقيت المحلي أمام القاضي في إجراء قانوني قصير لكنه إلزامي، والذي من المرجح أن يمهد لانطلاق معركة قضائية طويلة حول ما إذا كان يمكن تقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة.
وتم نقل مادورو وزوجته صباح اليوم الاثنين تحت حراسة مسلحة من سجن بروكلين، حيث كانا محتجزين، إلى مقر محكمة في مانهاتن.
ومن المتوقع أن يطعن محامو مادورو في قانونية اعتقاله، بدفوع تستند إلى «الحصانة السيادية» كونه رئيساً لدولة أجنبية.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تعترف به كزعيم شرعي لفنزويلا، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).
 ويواجه مادورو، إلى جانب زوجته وابنه وثلاثة آخرين، اتهامات بالتعاون مع عصابات المخدرات لتسهيل شحن آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة في حال إدانتهم. 

المصدر: د ب أ
نيكولاس مادورو
