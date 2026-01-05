زيلينسكي يعلن استقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن رئيس جهاز الأمن الأوكراني (إس.بي.يو) فاسيل ماليوك سوف يستقيل من منصبه.

وقال زيلينسكي، في تدوينة على موقع إكس، إنه تحدث مع ماليوك بشأن المرشحين المحتملين لشغل منصب رئيس جهاز الأمن الأوكراني.

وأكد ماليوك عبر منصة تيليجرام للتواصل الاجتماعي أنه سوف يستقيل من منصبه، وسوف يظل يعمل في جهاز الأمن من أجل تنفيذ "عمليات خاصة غير تماثلية على مستوى عالمي".

ويقصد بهذا المصطلح التكتيكات غير التقليدية التي يتم انتهاجها في مواجهة الخصوم مثل هجمات القرصنة الإلكترونية وحرب العصابات أو الغارات المستهدفة.