الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يعلن استقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني

زيلينسكي يعلن استقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني
5 يناير 2026 20:18

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن رئيس جهاز الأمن الأوكراني (إس.بي.يو) فاسيل ماليوك سوف يستقيل من منصبه.
وقال زيلينسكي، في تدوينة على موقع إكس، إنه تحدث مع ماليوك بشأن المرشحين المحتملين لشغل منصب رئيس جهاز الأمن الأوكراني.
وأكد ماليوك عبر منصة تيليجرام للتواصل الاجتماعي أنه سوف يستقيل من منصبه، وسوف يظل يعمل في جهاز الأمن من أجل تنفيذ "عمليات خاصة غير تماثلية على مستوى عالمي".
ويقصد بهذا المصطلح التكتيكات غير التقليدية التي يتم انتهاجها في مواجهة الخصوم مثل هجمات القرصنة الإلكترونية وحرب العصابات أو الغارات المستهدفة. 

 

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: تحركات دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأزمة
موجة من الهجمات الجوية تستهدف كييف
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
آخر الأخبار
«زوارق شاطئ دبي» تتصدر «افتتاحية» «بطل الإمارات للشراع الحديث»
الرياضة
«زوارق شاطئ دبي» تتصدر «افتتاحية» «بطل الإمارات للشراع الحديث»
اليوم 21:30
جمعية الإمارات للخيول العربية تُحدّث «جواز الخيل»
الرياضة
جمعية الإمارات للخيول العربية تُحدّث «جواز الخيل»
اليوم 21:13
نهيان بن مبارك يشهد ختام بطولة دبي العالمية للكريكيت
الرياضة
نهيان بن مبارك يشهد ختام بطولة دبي العالمية للكريكيت
اليوم 21:03
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز.. «5 نجوم» في أبوظبي
الرياضة
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز.. «5 نجوم» في أبوظبي
اليوم 20:45
3.9 مليون دولار حصاد أنديتنا في البطولات الآسيوية خلال 2025
الرياضة
3.9 مليون دولار حصاد أنديتنا في البطولات الآسيوية خلال 2025
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©