الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق: 81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية بينهم 4 نساء

مجلس النواب العراقي
6 يناير 2026 01:22

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
السوداني: حصر السلاح قرار عراقي
العراق يُعلن تسلم قاعدة «عين الأسد» الأسبوع المقبل

تقدّم 81 شخصاً بينهم 4 نساء بطلب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، حسبما أورد مجلس النواب العراقي أمس، بعد إغلاق باب الترشيح.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي ، للمنصب.
من جهته، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي.
ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، وجوان فؤاد معصوم كريمة الرئيس السابق فؤاد معصوم.
ويشهد العراق عادة تشرذماً سياسياً وتعقيدات تُطيل التوافق على مرشّحين للمناصب العليا، فيما تُعيق المناوشات السياسية المعهودة الالتزام بالمهل الدستورية.
وعقد البرلمان الجديد في 30 ديسمبر جلسته الأولى بعد نحو شهرَين من انتخابه، وانتخب رئيساً له ونائباً أول للرئيس. 
وفي اليوم التالي وبعد فشل جولتَي تصويت إثر خلافات، انتخب نائباً ثانياً لرئيسه هو كردي وفقاً للعرف السياسي.
وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوماً بغالبية الثلثَين.
ثمّ يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً» بحسب الدستور والممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.
ولدى تسميته، أمام الرئيس المكلف مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة.

العراق
الانتخابات العراقية
انتخابات العراق
الرئيس العراقي
رئاسة الجمهورية العراقية
الرئاسة العراقية
مجلس النواب العراقي
البرلمان العراقي
عبد اللطيف رشيد
فؤاد حسين
آخر الأخبار
متطوع يوزع الطعام على النازحين في أمدرمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. محاولات ممنهجة للعودة إلى السلطة بالسلاح
6 يناير 2026
مسؤولون في إنفاذ القانون يخرجون مادورو وزوجته من المروحية نحو محكمة مانهاتن (رويترز)
الأخبار العالمية
فنزويلا: نسعى إلى بناء علاقة متوازنة مع واشنطن
6 يناير 2026
أهالي غزة يقفون عدة ساعات في طوابير طويلة للحصول على المياه (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفاقم أزمة المياه في غزة
6 يناير 2026
أبنية مدمرة في مخيم اليرموك جنوب دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تحديات اقتصادية وسياسية تواجه إعادة الإعمار في سوريا
6 يناير 2026
مجلس النواب العراقي
الأخبار العالمية
العراق: 81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية بينهم 4 نساء
6 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©