الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترحيب أممي بجهود الوساطة لمعالجة النزاع بشأن القضاء الدستوري في ليبيا

ليبيون يعبرون شارعاً في ساحة الشهداء بطرابلس - أرشيفية
6 يناير 2026 01:22

بنغازي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة قلقه إزاء حالة عدم الاستقرار في فنزويلا
«مفوضية الانتخابات»: لم نعرقل الاستفتاء على الدستور الليبي

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل» أمس، بجميع جهود الوساطة التي تبذلها أطراف ليبية لمعالجة النزاع القائم بشأن القضاء الدستوري بما في ذلك مبادرة تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين.
وذكرت البعثة في بيان أن لجنة الوساطة تهدف إلى تقديم خيارات تضمن استمرارية الرقابة الدستورية وتحافظ على الدور المحوري للقضاء بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الدولة الليبية، مؤكدة أهمية التوصل إلى حلول قانونية تحترم استقلال القضاء ووحدته.
وأكدت البعثة الأممية التزامها بدعم لجنة الوساطة في أداء مهامها ومساندة جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع.
وأشارت إلى أهمية هذه المبادرة في المساهمة في صون وحدة القضاء واستقلاله وضمان اتساق الممارسات والأحكام القضائية في مختلف أنحاء البلاد معتبرة ذلك «أمراً بالغ الأهمية لجميع جوانب حياة الليبيين».
ودعت «أونسميل» في هذا الإطار جميع الأطراف المعنية إلى التعاون مع لجنة الوساطة بما يضمن نجاح جهودها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ليبيا
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
المبعوث الأممي إلى ليبيا
الأزمة الليبية
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
متطوع يوزع الطعام على النازحين في أمدرمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. محاولات ممنهجة للعودة إلى السلطة بالسلاح
6 يناير 2026
مسؤولون في إنفاذ القانون يخرجون مادورو وزوجته من المروحية نحو محكمة مانهاتن (رويترز)
الأخبار العالمية
فنزويلا: نسعى إلى بناء علاقة متوازنة مع واشنطن
6 يناير 2026
أهالي غزة يقفون عدة ساعات في طوابير طويلة للحصول على المياه (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفاقم أزمة المياه في غزة
6 يناير 2026
أبنية مدمرة في مخيم اليرموك جنوب دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تحديات اقتصادية وسياسية تواجه إعادة الإعمار في سوريا
6 يناير 2026
مجلس النواب العراقي
الأخبار العالمية
العراق: 81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية بينهم 4 نساء
6 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©