ترحيب أممي بجهود الوساطة لمعالجة النزاع بشأن القضاء الدستوري في ليبيا

بنغازي (الاتحاد)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل» أمس، بجميع جهود الوساطة التي تبذلها أطراف ليبية لمعالجة النزاع القائم بشأن القضاء الدستوري بما في ذلك مبادرة تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين.

وذكرت البعثة في بيان أن لجنة الوساطة تهدف إلى تقديم خيارات تضمن استمرارية الرقابة الدستورية وتحافظ على الدور المحوري للقضاء بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الدولة الليبية، مؤكدة أهمية التوصل إلى حلول قانونية تحترم استقلال القضاء ووحدته.

وأكدت البعثة الأممية التزامها بدعم لجنة الوساطة في أداء مهامها ومساندة جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع.

وأشارت إلى أهمية هذه المبادرة في المساهمة في صون وحدة القضاء واستقلاله وضمان اتساق الممارسات والأحكام القضائية في مختلف أنحاء البلاد معتبرة ذلك «أمراً بالغ الأهمية لجميع جوانب حياة الليبيين».

ودعت «أونسميل» في هذا الإطار جميع الأطراف المعنية إلى التعاون مع لجنة الوساطة بما يضمن نجاح جهودها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.