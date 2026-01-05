فرنسا تطلب إلغاء رحلات بمطارين بعد تساقط الثلوج

طلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية من شركات الطيران اليوم الاثنين إلغاء 15 بالمئة من الرحلات في مطاري أورلي وشارل ​ديجول حتى وقت لاحق من المساء ‌بعد تساقط الثلوج بكثافة في ​العاصمة باريس.

وقال المتحدث باسم ⁠الهيئة ‌لرويترز إن شركات الطيران حرة في اختيار الرحلات التي ستلغيها طالما أنها تقلل من ⁠عمليات الإقلاع والهبوط.

وطلبت الهيئة من شركات ⁠الطيران تقليل الرحلات في مطار شارل ديجول حتى الساعة 1900 بتوقيت ​جرينتش، وفي مطار أورلي حتى الساعة 2230 بتوقيت جرينتش.

وحثت وزارة النقل الفرنسية المسافرين على التحقق مما إذا كانت رحلاتهم ​ستقلع قبل مغادرة ‍منازلهم، والتوجه إلى المطار بالمواصلات العامة بدلا من السيارات.

وقالت وكالة (إيه.إن.بي) الهولندية ‍للأنباء إن مطار سخيبول ⁠في أمستردام، وهو ​أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، ألغى ​في الوقت نفسه ما يقرب من ‍500 رحلة صباح اليوم الاثنين، ومنع استقبال أي رحلات قادمة حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش بسبب تساقط الثلوج أيضا.