فرنسا تطلب إلغاء رحلات بمطارين بعد تساقط الثلوج

طلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية من شركات الطيران اليوم الاثنين إلغاء 15 بالمئة من الرحلات في مطاري أورلي وشارل ديجول حتى وقت لاحق من المساء بعد تساقط الثلوج بكثافة في العاصمة باريس.
وقال المتحدث باسم الهيئة لرويترز إن شركات الطيران حرة في اختيار الرحلات التي ستلغيها طالما أنها تقلل من عمليات الإقلاع والهبوط.
وطلبت الهيئة من شركات الطيران تقليل الرحلات في مطار شارل ديجول حتى الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، وفي مطار أورلي حتى الساعة 2230 بتوقيت جرينتش.
وحثت وزارة النقل الفرنسية المسافرين على التحقق مما إذا كانت رحلاتهم ستقلع قبل مغادرة منازلهم، والتوجه إلى المطار بالمواصلات العامة بدلا من السيارات.
وقالت وكالة (إيه.إن.بي) الهولندية للأنباء إن مطار سخيبول في أمستردام، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، ألغى في الوقت نفسه ما يقرب من 500 رحلة صباح اليوم الاثنين، ومنع استقبال أي رحلات قادمة حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش بسبب تساقط الثلوج أيضا.