زلزال بقوة 6.2 درجة يهز اليابان

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالاً قوته الأولية 6.2 درجة على مقياس ريختر هز منطقة تشوكوجو غرب اليابان اليوم الثلاثاء، وأعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية. وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال في الجزء الشرقي من مقاطعة شيماني، موضحة من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
والزلازل شائعة في اليابان ، إحدى أكثر المناطق في العالم من حيث النشاط الزلزالي.
وبلغت شدة الزلزال خمس درجات على المقياس الياباني لشدة الزلازل الذي يتألف من سبعة مستويات.
وأعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان تعليق رحلات قطارات شينكانسن فائقة السرعة بين منطقتي شين-أوساكا وهاكاتا عقب وقوع الزلزال.