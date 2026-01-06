الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال بقوة 6.2 درجة يهز اليابان

زلزال
6 يناير 2026 07:23

 قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالاً قوته الأولية 6.2 درجة على مقياس ريختر هز ​منطقة تشوكوجو غرب اليابان اليوم الثلاثاء، ‌وأعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية ​القوية. وأضافت الوكالة أن مركز ⁠الزلزال ‌في الجزء الشرقي من مقاطعة شيماني، موضحة من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

والزلازل شائعة في اليابان ، إحدى أكثر المناطق ‍في العالم من حيث النشاط ⁠الزلزالي.
وبلغت شدة ​الزلزال خمس درجات على المقياس الياباني لشدة الزلازل ​الذي يتألف من سبعة مستويات.
وأعلنت ‍شركة سكك حديد غرب اليابان تعليق رحلات قطارات شينكانسن فائقة السرعة بين منطقتي شين-أوساكا وهاكاتا عقب وقوع الزلزال.

أخبار ذات صلة
طوكيو تفتتح مزادات العام الجديد ببيع سمكة تونة بـ3.2 مليون دولار
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب الهند
المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
آخر الأخبار
«ثاندر» يترنّح وبيستونز يُؤكد حضوره في «السلة الأميركي»
الرياضة
«ثاندر» يترنّح وبيستونز يُؤكد حضوره في «السلة الأميركي»
اليوم 11:09
16 % زيادة في جوائز «أستراليا المفتوحة للتنس»
الرياضة
16 % زيادة في جوائز «أستراليا المفتوحة للتنس»
اليوم 11:06
«بليزرز» يعبر «جاز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«بليزرز» يعبر «جاز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:01
كلباء يغازل النقطة الـ 18 في مواجهة الوصل
الرياضة
كلباء يغازل النقطة الـ 18 في مواجهة الوصل
اليوم 10:39
إنفيديا تكشف عن "روبوتاكسي".. مركبات ذكية تتخذ القرارات مثل البشر
الذكاء الاصطناعي
إنفيديا تكشف عن "روبوتاكسي".. مركبات ذكية تتخذ القرارات مثل البشر
اليوم 10:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©