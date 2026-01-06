الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

وفيات جراء سيول قوية بإندونيسيا

أضرار خلفتها الفيضانات المفاجئة في منطقة بيروين في مقاطعة آتشيه بإندونيسيا
6 يناير 2026 09:47

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم بعد أن جرفتهم سيول في منطقة سولاويسي الشمالية بإندونيسيا مع استمرار البحث عن مفقودين.
وقال نوري الدين جوميلينج، المتحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت في ​وقت مبكر من أمس الاثنين تسببت في سيول بجزيرة ‌سياو الواقعة في منطقة سياو تاجولاندانج بيارو.
وأضاف أن ​السلطات نشرت 16 من رجال ⁠الإنقاذ ‌للبحث عن أربعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين اليوم، مضيفا أن 18 شخصا أصيبوا حتى الآن.
وقال: "نواصل جمع البيانات من السكان المحليين في حالة ⁠وجود المزيد من المفقودين".
وقال جوميلينج إن الطرق الرئيسية في ⁠المناطق المتضررة لا تزال مغطاة بالصخور والحطام والطين الكثيف حتى اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من ​الكوارث في إندونيسيا عبد المهاري في بيان إنه تسنى إجلاء 444 شخصا على الأقل إلى المدارس والكنائس المحلية بعد السيول.
وأضاف أن السلطات نشرت الحفارات لإخلاء الطرق التي أغلقت بسبب الحطام والطين.
وقال ​حاكم سولاويسي الشمالية يوليوس سيلفانوس ‍إن السيول دمرت أيضا مئات المنازل والمباني الحكومية.
ووقعت السيول في ذروة موسم الأمطار في جزيرة سولاويسي، كما توقعت وكالة الطقس الإندونيسية.
وقالت وكالة الطقس ‍إنه من المتوقع أن تشهد جزر ⁠جاوة وسولاويسي والملوك وبابوا ذروة مواسم ​الأمطار خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام، مما ​يزيد من مخاطر الفيضانات.
وبلغت الأمطار في أجزاء أخرى ‍من إندونيسيا مثل سومطرة وبورنيو ذروتها في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.
وفي نوفمبر الماضي، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار إلى مقتل أكثر من 1000 شخص في سومطرة، ‌ولا يزال المئات في عداد المفقودين. 

