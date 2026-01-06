الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيسة المفوضية الأوروبية تقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل 3 دول

رئيسة المفوضية الأوروبية
6 يناير 2026 16:12

تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد غد، جولة في الشرق الأوسط تشمل سوريا والأردن ولبنان.

 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، إن فون دير لاين تشارك اليوم في باريس في اجتماع "تحالف الراغبين"، قبل أن تتوجه الأربعاء إلى نيقوسيا، على أن تنطلق بعدها في جولتها الشرق أوسطية.

 

أخبار ذات صلة
برنامج جاهزية "السوري - الإماراتي" يبدأ تأهيل 10 آلاف عامل في الخطوط الأمامية
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب

وتُعد المحطة السورية الأبرز في هذه الجولة. ومن المتوقع أن تركز المباحثات في دمشق على دور الاتحاد الأوروبي في دعم إعادة إعمار سوريا، في ظل تأكيدات أوروبية على أهمية الجمع بين التمويل وبناء القدرات المؤسسية.

المصدر: وكالات
لبنان
الأردن
المفوضية الأوروبية
سوريا
آخر الأخبار
الشارقة تستضيف أساطير كرة القدم
الرياضة
الشارقة تستضيف أساطير كرة القدم
اليوم 17:30
الذكاء الاصطناعي كما يراه رئيس "مايكروسوفت": مساعد للعقل لا بديل عن الإنسان
الذكاء الاصطناعي
رئيس "مايكروسوفت" يطرح رؤية مختلفة لما ينتظر الذكاء الاصطناعي في 2026
اليوم 17:13
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
الرياضة
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
اليوم 17:12
«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق الدورة 21 من معرض «ستيل فاب»
اقتصاد
«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق الدورة 21 من معرض «ستيل فاب»
اليوم 17:09
ريان ماسون
الرياضة
ويست بروميتش يقيل مديره الفني ريان ماسون
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©