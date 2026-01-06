الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قمة دولية واسعة في باريس حول أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه في باريس
6 يناير 2026 16:58

يجتمع الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا ومبعوثون أميركيون، اليوم الثلاثاء في باريس، في قمة تهدف إلى الخروج بموقف موحّد حول الضمانات الأمنية الواجب تقديمها إلى كييف، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

 ووصل ⁠ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب بصحبة جاريد كوشنر صهر ترامب إلى قصر الإليزيه في فرنسا للمشاركة في القمة. وسيشارك ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا في الاجتماع بالعاصمة الفرنسية، في إطار جهود أوسع لصياغة موقف أوكراني وأوروبي وأميركي مشترك يمكن نقله لاحقا إلى روسيا.
وقال ⁠زيلينسكي في خطابه ​المسائي: إن الاجتماعات في أوروبا يجب أن ​تشكل إضافة إلى جهود الدفاع عن أوكرانيا ‍وتعزيز الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
باريس
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
