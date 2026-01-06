الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الفلبين ترفع مستوى التحذير من بركان «مايون»

الفلبين ترفع مستوى التحذير من بركان «مايون»
6 يناير 2026 19:36

رفعت الفلبين، اليوم، مستوى التحذير من بركان «مايون» في إقليم ألباي وسط البلاد، مع تحذير من احتمالية نشاط انفجاري في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
ونصح المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، السكان القريبين من مركز النشاط البركاني، بالبقاء بعيداً عن منطقة الخطر التي تمتد لمسافة 6 كيلومترات، داعياً إلى إجراء إخلاء بسبب احتمالات حدوث تدفقات للحمم البركانية وتساقط الصخور ‌وغيرها من الأخطار ‌المصاحبة.
ورفع المعهد مستوى التحذير إلى الدرجة الثالثة على مقياس من خمس درجات، مما يعني تشكل قبة من الحمم عند قمة البركان.

 

