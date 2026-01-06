الفلبين ترفع مستوى التحذير من بركان «مايون»

رفعت الفلبين، اليوم، مستوى التحذير من بركان «مايون» في إقليم ألباي وسط البلاد، مع تحذير من احتمالية نشاط انفجاري في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

ونصح المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، السكان القريبين من مركز النشاط البركاني، بالبقاء بعيداً عن منطقة الخطر التي تمتد لمسافة 6 كيلومترات، داعياً إلى إجراء إخلاء بسبب احتمالات حدوث تدفقات للحمم البركانية وتساقط الصخور ‌وغيرها من الأخطار ‌المصاحبة.

ورفع المعهد مستوى التحذير إلى الدرجة الثالثة على مقياس من خمس درجات، مما يعني تشكل قبة من الحمم عند قمة البركان.