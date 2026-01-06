الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي

عنصران من الحرس الوطني الفنزويلي يراقبان الحدود بين فنزويلا والبرازيل (رويترز)
7 يناير 2026 01:29

جنيف (وكالات)

أعربت الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية في فنزويلا التي أفضت إلى اعتقال نيكولاس مادورو، محذرة من أنها «قوَّضت مبدأ أساسياً في القانون الدولي».
وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني للصحافيين في جنيف، إن «على الدول ألا تهدد أو تستخدم القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي». وتابعت «هذا ما نراه حالياً»، متحدثة بعدما ألقت قوات أميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، صباح السبت الماضي، تحت غطاء قصف جوي على كراكاس، رافقه انتشار كثيف للقوات البحرية.
ودعت المتحدثة المجتمع الدولي إلى التحدث بصوت واحد، للقول بوضوح إن هذا عمل مخالف للقانون الدولي الذي وضعته الدول الأعضاء.
ومثل مادورو، أمس الأول، أمام محكمة في نيويورك، فدفع ببراءته من التهم الموجهة إليه والمتعلقة خصوصاً بالاتجار بالمخدرات، مشدداً على أنه لا يزال رئيساً لفنزويلا، وقد تم خطفه.
ورفضت شامداساني المبررات الأميركية للعملية والتي تحدثت عن انتهاكات تاريخية ومروعة لحقوق الإنسان من قبل نظام مادورو. وقالت إن المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن أن تتم عبر تدخل عسكري أحادي ينتهك القانون الدولي، مشيرة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتحدث منذ عقد وبشكل دائم عن التدهور المتواصل للوضع في فنزويلا.
وأضافت «نخشى أن يؤدي عدم الاستقرار الحالي والعسكرة الإضافية في البلاد الناجمة عن التدخل الأميركي إلى تدهور أكبر للوضع»، لافتة إلى أن حال الطوارئ التي أعلنتها السلطات الفنزويلية السبت تسمح بمصادرة أملاك وفرض قيود على حرية الحركة، وتعليق الحق في الاحتجاج، وإجراءات أخرى.
وقالت إن هذا التدخل العسكري بعيد من أن يشكل انتصاراً لحقوق الإنسان، بل هو يضر بهندسة الأمن الدولي، ويجعل كل دولة أقل أماناً.
 وتقوم مفوضية حقوق الإنسان بمراقبة الوضع في فنزويلا انطلاقاً من بنما منذ طرد موظفيها من هذا البلد مطلع عام 2024.
من جانبه، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بأن حوالى ثمانية ملايين شخص في فنزويلا، يمثلون ربع السكان، كانوا بحاجة إلى مساعدة إنسانية قبل العملية الأميركية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها لم ترصد حتى الآن أي مؤشرات إلى نزوح جماعي منذ السبت.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية يوجين بيون أن الوكالة تراقب الوضع والتحركات عبر الحدود من كثب، مضيفة أن وكالات الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود الإغاثة الطارئة وحماية النازحين المحتاجين عند الاقتضاء.
إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يتوقع إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا خلال الثلاثين يوماً المقبلة. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز»: «علينا إصلاح البلاد أولاً، لا يمكن إجراء انتخابات»، مضيفاً: «سيستغرق الأمر فترة من الوقت، علينا إعادة البلاد إلى عافيتها».  
ولا تزال الحكومة الفنزويلية تعتبر نيكولاس مادورو، الذي احتجزته القوات الأميركية، الرئيس الشرعي للبلاد. ووفقاً للدستور الفنزويلي، في حال حدوث شغور دائم في منصب الرئاسة، يتولى نائب الرئيس مهام الرئاسة، ويتعين تنظيم انتخابات جديدة خلال 30 يوماً. 

رئيسة مؤقتة
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القيادة الجديدة تعتبر الوضع الحالي شغوراً دائماً في المنصب. وقد أدت ديلسي رودريجيز، التي شغلت منصب نائبة مادورو منذ عام 2018، اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد الاثنين، بعدما كلفتها المحكمة العليا خلال عطلة نهاية الأسبوع بتولي مهام رئيس الدولة بشكل مؤقت.

