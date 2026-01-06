الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويتسبب بإصابات بين الطلبة

جنود إسرائيليون خلال اقتحام جامعة بيرزيت
7 يناير 2026 01:29

بيرزيت (وكالات) 

أكد رئيس جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة، أمس، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم حرم الجامعة، حيث سُجلت إصابات عدة في صفوف الطلبة، وهو ما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني أيضاً. وقال رئيس الجامعة طلال شهوان، خلال مؤتمر صحافي أعقب انسحاب الجيش الإسرائيلي: «قامت قوة مؤلفة من ما يقارب من 20 آلية عسكرية لقوات الاحتلال باقتحام حرم جامعة بيرزيت، عن طريق كسر البوابة بشكل عنيف»، مضيفاً: نجم عن الاقتحام عدد من الإصابات، لا زلنا نسعى لحصر العدد، بعضهم بالرصاص، وبعضهم بقنابل الغاز.
وأكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 11 إصابة بينها خمس إصابات بالرصاص الحي.
وقال رئيس الجامعة الواقعة إلى الشمال من رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة: إن استهداف الجامعة هو حدث متكرر، ولكن هذه المرة تجاوز كافة الحدود بهمجية واضحة، وأضاف: هذا الاستهداف هو جزء من منظومة الاستهداف الاحتلالي والاستعماري لشعبنا في فلسطين، في كافة أماكن تواجده.

جامعة بيرزيت
فلسطين
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
الهلال الأحمر الفلسطيني
