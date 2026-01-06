الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر وقطر تبحثان استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

طفل يبحث عن أغراضه بين أنقاض منزل في مخيم المغازي (أ ف ب)
7 يناير 2026 01:29

القاهرة (وكالات)

أخبار ذات صلة
لبنان: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني
الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويتسبب بإصابات بين الطلبة

بحثت مصر وقطر، أمس، الجهود الجارية للدفع قدماً بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخاصة فيما يخص الانسحابات الإسرائيلية من غزة. 
جاء ذلك في اتصال هاتفي  بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف. 
وأضاف المتحدث أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي في هذا الصدد على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراطية فلسطينية مؤقتة لإدارة شؤون القطاع، بالتوازي مع تشكيل قوة الاستقرار الدولية.
كما أكد أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لتهيئة المناخ للتعافي المبكر، معرباً عن رفض مصر الكامل لأي ممارسات تقوض الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية أو تمس الارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشدداً على رفض مصر القاطع للتقسيم، سواء عبر فرض وقائع في الضفة الغربية أو محاولات تقسيم غزة.

مصر
قطر
اتفاق غزة
خطة ترامب
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية القطري
بدر عبد العاطي
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
آخر الأخبار
عنصران من الحرس الوطني الفنزويلي يراقبان الحدود بين فنزويلا والبرازيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي
7 يناير 2026
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني
7 يناير 2026
قادة أوروبيون خلال اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تحالف الراغبين»: أميركا ستشرف على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
7 يناير 2026
جنود إسرائيليون خلال اقتحام جامعة بيرزيت
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويتسبب بإصابات بين الطلبة
7 يناير 2026
سودانيون خلال تجهيز مساعدات غذائية في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين يواجهون أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً
7 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©