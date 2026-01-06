الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني

جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني - أرشيفية
7 يناير 2026 01:29

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويتسبب بإصابات بين الطلبة
مصر وقطر تبحثان استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أمس، أن الجيش نفذ بحرفية ودقة الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لبسط سلطتها على منطقة جنوب نهر الليطاني، معتبراً أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تمثل إفشالاً للمساعي الهادفة لوقف التصعيد في البلاد.
جاء ذلك، في بيان صدر عن الرئيس اللبناني، أدان فيه الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة شرقي وجنوبي البلاد. وأمس الأول، شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على بلدات جنوب لبنان وشرقه، عقب تحذيرات أطلقها الجيش الإسرائيلي.
بينما استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين، فجر أمس، مبنى مؤلفاً من ثلاثة طوابق في المنطقة الصناعية في قضاء مدينة صيدا جنوبي لبنان، ما أدى لإصابة شخص.
وأضاف عون أن هذه الاعتداءات تهدف إلى إفشال كل المساعي التي تبذل محلياً وإقليمياً ودولياً لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر، مؤكداً أن ذلك يأتي رغم تجاوب لبنان مع تلك المساعي والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني، والتي نفذها الجيش اللبناني بحرفية والتزام ودقة.
وفي السياق، أشار عون إلى الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة تطرح علامات استفهام كثيرة خاصة لوقعها عشية اجتماع لجنة «الميكانيزم» اليوم الأربعاء.

لبنان
لبنان وإسرائيل
الأزمة اللبنانية
أزمة لبنان
الجيش اللبناني
الرئيس اللبناني
جوزيف عون
نهر الليطاني
الاعتداءات الإسرائيلية
إسرائيل
جنوب لبنان
آخر الأخبار
عنصران من الحرس الوطني الفنزويلي يراقبان الحدود بين فنزويلا والبرازيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي
7 يناير 2026
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني
7 يناير 2026
قادة أوروبيون خلال اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تحالف الراغبين»: أميركا ستشرف على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
7 يناير 2026
جنود إسرائيليون خلال اقتحام جامعة بيرزيت
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويتسبب بإصابات بين الطلبة
7 يناير 2026
سودانيون خلال تجهيز مساعدات غذائية في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين يواجهون أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً
7 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©