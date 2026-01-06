الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكرياً خلال اعتقال مادورو

فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكرياً خلال اعتقال مادورو
6 يناير 2026 22:11

نشرت كوبا الثلاثاء أسماء 32 من قوات الأمن الكوبية، قُتلوا خلال العملية الأميركية في كراكاس التي أدت إلى القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بعيد إعلان الجيش الفنزويلي مقتل 23 عسكرياً.
ونُفذت العملية الأميركية الخاطفة ليلة الجمعة-السبت، وشارك فيها نحو 200 جندي و150 طائرة، بحسب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها هافانا، فإن 21 من القتلى كانوا يتبعون لوزارة الداخلية، بينهم ثلاثة ضباط كبار، فيما ينتمي 11 آخرون الى القوات المسلحة الثورية، ومعظمهم جنود.
وعلى حساب انستغرام التابع للجيش الفنزويلي، نشرت الثلاثاء قائمة بـ23 عسكرياً قتلوا خلال العملية.

 

أخبار ذات صلة
ترامب: لا أتوقع انتخابات جديدة في فنزويلا خلال الـ 30 يوماً القادمة
فنزويلا: نسعى إلى بناء علاقة متوازنة مع واشنطن
المصدر: وام
فنزويلا
نيكولاس مادورو
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
علوم الدار
حاكم الشارقة يعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
اليوم 22:12
فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكرياً خلال اعتقال مادورو
الأخبار العالمية
فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكرياً خلال اعتقال مادورو
اليوم 22:11
الوحدة ينفرد بوصافة دوري المحترفين بثلاثية «خريبين»
الرياضة
الوحدة ينفرد بوصافة دوري المحترفين بثلاثية «خريبين»
اليوم 21:50
حمدان بن محمد يطلع على مشروع تطوير «شاطئ جميرا1» ويؤكد أهمية الواجهات الشاطئية في تعزيز جودة الحياة
علوم الدار
حمدان بن محمد يطلع على مشروع تطوير «شاطئ جميرا1» ويؤكد أهمية الواجهات الشاطئية في تعزيز جودة الحياة
اليوم 21:25
رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين بتعيين عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام ومحمد سعيد راشد الشحي نائباً لرئيس الهيئة
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين بتعيين عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام ومحمد سعيد راشد الشحي نائباً لرئيس الهيئة
اليوم 21:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©