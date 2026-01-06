مواجهات بين الجيش السوري و«قسد» في حلب

دمشق (وكالات)

شهدت مدينة حلب في شمالي سوريا، أمس، اشتباكات عنيفة بين الجيش و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، ما أسفر عن مقتل جندي وأربعة مدنيين، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن هجوماً بطائرات مسيرة شنته «قسد»، على مواقع انتشار الجيش في محيط حي الشيخ مقصود شمالي مدينة حلب، أودى بحياة جندي سوري، فيما أصيب عدد آخر.

وتصاعدت الاشتباكات عقب هذا الهجوم، إذ شهدت أحياء في مدينة حلب تصعيداً عسكرياً باستخدام الأسلحة الثقيلة، ما تسبب في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود. وقالت قناة «الإخبارية» السورية: إن «قصفاً شنته قسد على حي الميدان، في حلب، أودى بحياة امرأتين»، مشيرة إلى وقوع إصابات.

من جهتها، قالت «قسد» في بيان: إن «قذيفة أطلقتها فصائل تابعة لحكومة دمشق، وكانت ستستهدف حي الشيخ مقصود بحلب، انحازت لتسقط في حي الميدان الملاصق»، معتبرة أن هذا قصف عشوائي يشكل اعتداءً مباشراً على الأحياء السكنية ويعرّض حياة المدنيين للخطر.

وأغلقت قوات الأمن السورية عقب الحادث طريق حلب غازي عنتاب، بالقرب من دوار الليرمون الواصل باتجاه مناطق سيطرة «قسد» في حي الشيخ مقصود، بحسب ما أوردت «الإخبارية».