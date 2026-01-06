الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الهجرة الدولية»: 64 ألف نازح بولايات كردفان في السودان خلال 3 أشهر

الواقع المعيشي لملايين السودانيين كارثي (أرشيفية)
7 يناير 2026 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين يواجهون أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً
مستقبل السودان

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس، ارتفاع عدد النازحين بولايات كردفان جنوبي السودان إلى 64 ألفاً و890 خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة جراء انعدام الأمن، وسط معارك محتدمة بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وقدرت المنظمة في بيان نزوح نحو 64.890 شخصاً من مناطق متفرقة في إقليم كردفان نتيجة تصاعد انعدام الأمن بين 25 أكتوبر و30 ديسمبر 2025.
وأشارت إلى أن نحو 11.680 شخصاً نزحوا في كردفان خلال أسبوع واحد، من 23 إلى 30 ديسمبر الماضي، مضيفة أن فرقها الميدانية أبلغت عن 56 حادثة أدت إلى النزوح منذ بدء التصعيد في 25 أكتوبر 2025. 
وأوضحت المنظمة أن 42.780 شخصاً نزحوا من ولاية شمال كردفان، بينما نزح نحو 21.860 آخرون من مواقع مختلفة في ولاية جنوب كردفان، كما نزح 250 شخصاً من منطقة غبيش بولاية غرب كردفان.
ولفتت إلى أن هذه الأرقام أولية قابلة للتغيير؛ نظراً لاستمرار انعدام الأمن وتطورات ديناميكيات النزوح السريعة.

كردفان
جنوب كردفان
ولاية شمال كردفان
السودان
منظمة الهجرة الدولية
المنظمة الدولية للهجرة
الجيش السوداني
أزمة السودان
القوات المسلحة السودانية
الأزمة السودانية
الحرب في السودان
الصراع في السودان
الدعم السريع
قوات الدعم السريع
آخر الأخبار
عنصران من الحرس الوطني الفنزويلي يراقبان الحدود بين فنزويلا والبرازيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي
7 يناير 2026
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني
7 يناير 2026
قادة أوروبيون خلال اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تحالف الراغبين»: أميركا ستشرف على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
7 يناير 2026
جنود إسرائيليون خلال اقتحام جامعة بيرزيت
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويتسبب بإصابات بين الطلبة
7 يناير 2026
سودانيون خلال تجهيز مساعدات غذائية في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين يواجهون أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً
7 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©