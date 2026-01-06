«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين يواجهون أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً

أحمد مراد (القاهرة)

أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، أن ملايين السودانيين يعيشون إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث أسفر النزاع الدائر منذ أبريل 2023 عن تعطل الخدمات الأساسية، سواء المستشفيات أو العيادات الطبية أو إمدادات المياه، ولم تعد المرافق الصحية قادرة على العمل بشكل طبيعي.

وشدد حزام، في تصريح لـ«الاتحاد»، على خطورة تفاقم أزمة شح الغذاء، وهو ما يجعل الكثير من القرى والبلدات السودانية من دون أي إمدادات غذائية طيلة أسابيع أو حتى أشهر، مضيفاً: غالبية مرافق البنية التحتية الحيوية تضررت بشكل بالغ الخطورة، مما حرم العديد من المجتمعات المحلية من أبسط الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن ملايين المدنيين أُجبروا على النزوح بسبب ضراوة القتال، ويواجهون تحديات وصعوبات غير مسبوقة من أجل البقاء، مما جعلهم يعيشون معاناة تفوق الوصف، إذ رافق النزاع مستويات خطيرة من العنف والشتات والاختفاء، وسيكون لذلك بالغ الأثر في تشكيل النسيج الاجتماعي في البلاد على مدى أعوام قادمة، وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة بشكل جذري، ستستمر عواقب النزاع لعقود عدة.

وشدد حزام على ضرورة دفع عجلة الجهود المبذولة لمواجهة الوضع الحرج الذي يواجهه ملايين السودانيين، داعياً إلى تكثيف التعاون الإقليمي والدولي للحفاظ على أمن الفرق الإنسانية وسلامتها، وتمكينها من الوصول إلى جميع المجتمعات المتضررة من النزاع.

وطالب المتحدث باسم «الصليب الأحمر»، طرفي النزاع بحماية العمل الإنساني من أجل تجنب المزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية، مؤكداً أن مسؤولية إيجاد الحيز الآمن للعمل الإنساني تقع على عاتق جميع الأطراف المتحاربة، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تشدد على ضمان حصول السكان المدنيين على المساعدات الإنسانية والإغاثية من دون أي قيود أو عقبات.

وأفاد بأن إيصال المساعدات إلى السودان، يتطلب حواراً مستمراً من أجل ضمان الوصول الآمن إلى المجتمعات المتضررة من تداعيات النزاع المسلح، مؤكداً أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملتزمة بتوسيع نطاق عملها الإنساني ليشمل جميع السودانيين المتضررين من النزاع في مختلف أنحاء البلاد، وتعمل مع الشركاء المحليين من أجل دعم ملايين المدنيين.