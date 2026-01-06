الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ستارمر: بريطانيا وفرنسا ستقيمان مراكز عسكرية في أوكرانيا

ستارمر: بريطانيا وفرنسا ستقيمان مراكز عسكرية في أوكرانيا
7 يناير 2026 01:09

صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا وفرنسا سوف تقيمان مراكز عسكرية في أوكرانيا في حالة التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه ميديا».
وقال ستارمر متحدثاً في اجتماع لتحالف الراغبين في باريس: «لقد وقعنا إعلان نوايا بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا في حالة التوصل لاتفاق سلام». وأضاف: «إن هذا جزء أساسي من التزامنا بالوقوف بجانب أوكرانيا على المدى الطويل». وأشار إلى أن هذا: «يمهد الطريق من أجل إطار عمل قانوني يمكن بموجبه أن تعمل بريطانيا وفرنسا وقوات شريكة على الأراضي الأوكرانية، من أجل تأمين أوكرانيا جواً وبحراً، وإعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية». 

المصدر: د ب أ
كير ستارمر
