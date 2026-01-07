الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تدرج مبادرة التنقل الكهربائي في النمسا ضمن عقد النقل المستدام

الأمم المتحدة تدرج مبادرة التنقل الكهربائي في النمسا ضمن عقد النقل المستدام
7 يناير 2026 12:30

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة، برنامج التنقل الكهربائي في النمسا "eMove Austria"، كمبادرة رسمية مساهمة في عقد المنظمة الأممية للنقل المستدام 2026-2035، الذي أطلقته بعنوان "تعزيز الروابط بين جميع وسائل النقل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، بهدف تسريع التحول نحو أنظمة نقل نظيفة على مستوى العالم.

ويعكس إدراج البرنامج النمساوي ضمن عقد النقل المستدام 2026-2035، تنامي الطابع العالمي لسياسات التحول في قطاع النقل، كما يؤكد صلاحيته كنموذج متكامل قابل للتطبيق في دول أخرى؛ إذ يجمع البرنامج بين تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والأطر التنظيمية والبحث والابتكار، بما يعزز قابلية نقل التجربة إلى دول وسياقات جغرافية واقتصادية مختلفة، وفقاً لتصريح بيتر هانكه، وزير النقل النمساوي.

ويبرز برنامج "eMove Austria" كنموذج دولي يعالج أبرز التحديات الجوهرية للتحول العالمي في قطاع النقل، المتمثل في ضمان الوصول الشامل والعادل إلى البنية التحتية للنقل والشحن السريع في جميع المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، بما يدعم حماية المناخ، ويسهم في القضاء على الفجوة في مدى استفادة المناطق من حلول التنقل المستدام.

وخصصت النمسا استثمارات بقيمة نحو نصف مليار يورو خلال عامي 2025 و2026؛ لدعم الحافلات والمركبات والدراجات الكهربائية التجارية وتوسيع بنية الشحن، مع إتاحة فرص التمويل للقطاعين العام والخاص، مع الالتزام بالتعاون الدولي، خصوصاً مع الدول النامية، حيث يعد النقل المستدام ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية العالمية.

المصدر: وام
النمسا
الأمم المتحدة
النقل المستدام
التنقل الكهربائية
التنقل الذكي
