الأخبار العالمية

ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا وتصاعد أعمدة الدخان إلى 900 متر

ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا(أرشيفية)
7 يناير 2026 13:40

ثار بركان جبل سيميرو البالغ ارتفاعه 3676 متراً فوق سطح البحر في جاوا الشرقية، للمرة السادسة صباح اليوم الأربعاء، حيث تراوح ارتفاع الثوران من 700 إلى 900 متر فوق القمة. وقع أول ثوران الساعة 12:26 بعد منتصف الليل فيما جرى رصد عامود ثوران على ارتفاع نحو 700 متر فوق القمة، ووقع آخر ثوران في الساعة 09:37 صباحاً، بحسب وكالة أنباء انتارا الإندونيسية.
وقال مرصد جبل سيميرو في تقرير تلقته الوكالة اليوم الأربعاء "ثار جبل سيميرو الساعة 06:46 صباحاً فيما شوهد عامود دخان ناتج عن الثوران على ارتفاع 900 متر تقريباً فوق القمة".

