الأخبار العالمية

أوروبا الغربية تستعد لموجة ثلوج جديدة وإلغاء مئات الرحلات الجوية

طائرات تابعة لشركة الطيران الهولندية في مطار أمستردام
7 يناير 2026 14:44

استعدت أوروبا الغربية لمزيد من الثلوج والجليد اليوم الأربعاء، مع تسجيل أول عاصفة هذا العام على ساحل المحيط الأطلسي في أوروبا.
وتم إلغاء العديد من الرحلات الجوية وتعطلت خدمات القطارات وأُغلقت الطرق مع تقدم العاصفة جورتي عبر المنطقة.

أعلن مطار أمستردام-سخيبول، أحد أكبر المطارات في أوروبا، إلغاء 700 رحلة جوية على الأقل الأربعاء بسبب الثلوج والرياح، وذلك في أعقاب إلغاء العديد من الرحلات الجوية في الأيام الأخيرة.
وأمضى أكثر من ألف شخص الليل في سخيبول، بحسب ما أفاد المطار.
 وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن ⁠التحذيرات من الجليد ستظل قائمة في اسكتلندا، لكنها ستُرفع ⁠في وقت لاحق من اليوم في معظم أنحاء إنجلترا وويلز.

وفي بروكسل، ألغيت بعض ⁠الرحلات الجوية وتسببت عملية إزالة الجليد ​من المدارج وأجنحة الطائرات في حدوث تأخيرات.
وحثّت السلطات في هولندا المواطنين على ​التخطيط للعمل من المنزل قدر الإمكان. وفي المقابل، حظرت ‍السلطات الفرنسية مرور الشاحنات وحافلات المدارس على الطرق في ثلث المناطق الإدارية، وخاصة في النصف الشمالي من البلاد.

وضربت الثلوج ​الكثيفة باريس مع بزوغ ضوء النهار، في حين ‌من المرجح أن يكون جنوب بريطانيا الأكثر تضررا في ​يومي الخميس والجمعة. وشملت التحذيرات من الطقس ⁠البارد ‌مناطق واسعة من فرنسا وبريطانيا اليوم.

المصدر: وكالات
