الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

عودة الكهرباء لبرلين بعد أطول انقطاع للتيار منذ الحرب العالمية الثانية

7 يناير 2026 19:29

عادت الكهرباء إلى جنوب غرب برلين اليوم الأربعاء بعد أن تسبب هجوم يشتبه في أنه حريق متعمد على محطة كهرباء على يد نشطاء ​يساريين في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات ‌الآلاف من المنازل.
وهذا هو أطول انقطاع ​للكهرباء في العاصمة ⁠الألمانية ‌منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال رئيس بلدية برلين كاي فيجنر «اليوم هو يوم جيد للعديد من المتضررين الذين انقطعت ⁠عنهم الكهرباء والتدفئة منذ الثالث من يناير».
وأضاف ⁠أن عملية إعادة التيار الكهربائي التي بدأت في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت ​المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) كانت معقدة وتدريجية.
وأدى حريق اندلع في وقت مبكر من يوم السبت إلى تدمير قناة كابلات مما أدى ​إلى انقطاع الكهرباء عن ‍نحو 45 ألف منزل وأكثر من ألفي شركة في الأحياء الجنوبية الغربية من المدينة في وقت ‍تتسم فيه درجات الحرارة بالانخفاض ⁠الشديد.
وأعلنت جماعة (فولكينو) ​اليسارية المتطرفة، التي قالت في عام 2024 إنها هاجمت ​عمود كهرباء بالقرب من مصنع تسلا ‍خارج برلين، مسؤوليتها عن الهجوم.
وتم استدعاء الجيش الألماني لدعم السكان الذين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، والذي أثر أيضاً على اتصالات الهاتف المحمول والتدفئة ‌والقطارات.

 

